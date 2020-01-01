Андрей Стрельцов «Парма» дома проиграла польской «Легии» Это поражение выбило пермский клуб из числа участников Кубка ФИБА Европа Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский БК «Парма» на домашней арене не смог обыграть баскетбольный клуб из Варшавы и уступил соперникам со счётом 67:78. Больше всех очков в составе хозяев набрал Адас Юшкявичус, заработавший 24 балла.

Это поражение стало решающим на дальнейшем пути в еврокубке подопечных Казиса Максвитиса. Баскетбольный клуб Перми завершил второй этап на третьем месте в группе, одержав три победы в шести играх. В итоге четвертьфинал турнира пройдет без «Пармы»

В прошлом сезоне-2020/2021 пермская команда дошла до «Финала четырёх», но выступила там неудачно, проиграв оба поединка.





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