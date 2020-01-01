Елена Синица Качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения обеспечено 92,6% жителей Прикамья К 2024 году планируется повысить этот показатель до 93,1% Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В 2021 году доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, в Пермском крае составляла 92,6%. Такие данные привёл министр ЖКХ и благоустройства Артём Балахнин.

По его словам, этот показатель по России в целом в 2021 году составлял 86,6%.

Также министр сообщил, что на региональную программу повышения качества водоснабжения на 2019–2024 годы заложено 2,3 млрд руб.

С 2019 года в регионе было реализовано четыре проекта, общий объём финансирования которых составил 777 млн руб., отметил Балахнин. В частности, в Мотовилихинском районе Перми были реконструированы сети водоснабжения, в посёлке Лямино Чусовского округа построили водовод.

Как отметил глава минЖКХ, к 2024 году увеличить долю жителей края, обеспеченных качественной питьевой водой из центральных систем, планируется до 93,1%.

Депутаты краевого парламента также заслушают доклад о реализации программы на февральском пленарном заседании.

«Программа рассчитана до 2024 года. Одним из её ключевых показателей является обеспечение жителей качественной водой. Об этом и поговорим в рамках «правительственного часа». Для депутатского корпуса важно услышать планы правительства по реализации программы за оставшиеся, до её окончания, два года. Тем более что доступность качественной воды для жителей некоторых уголков нашего края остаётся актуальной проблемой», — сказал спикер заксобрания Валерий Сухих.

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