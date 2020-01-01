Пермский край занял пятое место в ПФО по уровню предлагаемых зарплат Самый высокий заработок в регионе предлагается в сфере «высший менеджмент» Поделиться Поделиться Твитнуть

Служба исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировала более 163 тыс. вакансий, открытых в январе 2022 года в регионах Приволжского федерального округа. Согласно данным, в среднем по ПФО работодатели предлагают зарплату в размере 43,8 тыс. руб. Для сравнения: средняя предлагаемая зарплата по России составляет 52,5 тыс. руб.

Пермский край по уровню предлагаемых зарплат оказался в ПФО на пятом месте — 43,6 тыс. руб. Самый высокий заработок в регионе предлагается в сферах «высший менеджмент» (59,7 тыс. руб.), «добыча сырья» (55,2 тыс. руб.) и «строительство, недвижимость» (51 тыс. руб.).

Лидерами рейтинга стали Республика Башкортостан (48,8 тыс. руб.), Республика Татарстан (46 тыс. руб.), Нижегородская область (44,7 тыс. руб.).

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