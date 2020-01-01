86 млн рублей направил «Азот» на благотворительные проекты в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» направил на финансирование благотворительных и социальных программ более 86 млн руб. в 2021 году. За последние три года общая сумма составила около 262 млн руб.

Ежегодно филиал «Азот» оказывает социальную поддержку сотрудникам, вышедшим на пенсию. В 2021 году на это направление выделено около 16 млн руб. В общественной организации ветеранов предприятия состоят более 2,2 тыс. человек. Поддержка реализуется в нескольких направлениях: ежеквартальные материальные выплаты, помощь в оказании медицинских услуг (компенсации на операции, обследования, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение и т. д.), организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, приобретение дров в частных домах и т. д.

Благотворительная и спонсорская деятельность компании «Уралхим» ведётся в рамках шести основных программ: «Уралхим» — детям», «Уралхим» — ветеранам», «Уралхим» — регионам», «Уралхим» — образование и наука», «Уралхим» — культурные традиции» и «Уралхим» — спорту».

Филиал «Азот» традиционно поддерживает культурно-спортивный центр «Азот» (КСЦ), который посещают не только азотчики, но и жители города. КСЦ объединяет три важных социальных объекта Березников: Дворец культуры им. Ленина, дом спорта «Азот» и лыжную базу. На объектах КСЦ «Азот» в рамках программы «Уралхим» — детям» осуществляется поддержка одарённых детей, развитие детского спорта, организация ярких полезных мероприятий. Дети работников филиала имеют возможность бесплатно посещать детские творческие коллективы в ДК им. Ленина, спортивные секции в доме спорта «Азот»: баскетбол, бокс, художественная гимнастика, шахматы, футбол, лёгкая атлетика, карате. Выделяются средства для участия лучших творческих и спортивных коллективов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

В филиале «Азот» ежегодно проводится комплексная спартакиада среди работников подразделений по 18 видам спорта. Сборные команды завода по разным видам спорта принимают участие в Спартакиаде работников химических предприятий Пермского края, в Международном благотворительном марафоне, в Спартакиаде трудящихся Пермского края, в городских соревнованиях.

В 2021 году состоялось открытие корпоративного музея филиала «Азот». В его фондах уже более 12 тыс. единиц хранения. На площади, которая составляет около 190 кв. м, расположились интерактивные экспозиции: строительство, пуск и освоение Березниковского химического комбината (БХК), Березниковский азотно-туковый завод в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, интенсификация производства в послевоенные годы, перевод производства на природный газ, строительство крупнотоннажных агрегатов и «Азот» сегодня. На реконструкцию музея и создание музейной экспозиции предприятием было выделено 22 млн руб.

Филиал «Азот» является инициатором многих общегородских общественно значимых проектов: эколого-просветительского — «Город-сад. Наследие», фестиваля «Наука Лайт», посвящённого Году науки и технологий в России.

На «Азоте» осуществляет деятельность Совет активной молодёжи «Лига лидеров». По инициативе молодёжи на предприятии создан волонтёрский отряд, который оказывает адресную помощь ветеранам филиала, нуждающимся категориям граждан города, в том числе в период пандемии коронавируса, оказывает содействие в организации корпоративных и городских мероприятий.

Ежегодно филиал «Азот» оказывает помощь приходу Похвало-Богородицкой церкви Усольского района Пермского края. Также в 2021 году предприятие оказало поддержку приходу храма во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого (Березники), помощь в деле строительства Соборной мечети города Березники.

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту» филиал «Азот» уже много лет оказывает финансовую поддержку развитию плавания в Пермском крае. В 2021 году на высоком уровне были проведены четыре краевых чемпионата и первенства, а ведущие пловцы Пермского края на окружных, российских и международных соревнованиях завоевали 44 медали.

В конце декабря 2021 года филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подписал меморандум о сотрудничестве с администрацией города Березники Пермского края.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Проекты, направленные на детей и ветеранов, помощь региону, развитие спорта, образования и науки, сохранение культурных традиций, являются стратегическими и потому всегда были и будут основными для компании «Уралхим». В год 90-летия завода мы также продолжим добрую традицию благотворительности.

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