Администрацию Дзержинского района Перми обязали ликвидировать разлив нефтепродуктов
Он был обнаружен во дворе жилого дома ещё летом прошлого года
В Дзержинском районном суде Перми рассмотрено административное исковое заявление Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры к администрации Дзержинского района. Надзорный орган просил обязать чиновников ликвидировать разлив нефтесодержащей жидкости во дворе дома № 123 по ул. Петропавловская.
Ещё в июне 2021 года жителями дома был обнаружен провал грунта, а в нём нефтепродукты, однако орган местного самоуправления не стал принимать меры, направленные на устранение экологического вреда почве и на предупреждение вреда жизни и здоровью жителей.
Природоохранный прокурор вносил главе Перми соответствующее представление, но мэр его отклонил.
Тогда прокуратура направилась в суд. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, административный иск был рассмотрен и удовлетворён.
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