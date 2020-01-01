Администрацию Дзержинского района Перми обязали ликвидировать разлив нефтепродуктов Он был обнаружен во дворе жилого дома ещё летом прошлого года Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Дзержинском районном суде Перми рассмотрено административное исковое заявление Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры к администрации Дзержинского района. Надзорный орган просил обязать чиновников ликвидировать разлив нефтесодержащей жидкости во дворе дома № 123 по ул. Петропавловская.

Ещё в июне 2021 года жителями дома был обнаружен провал грунта, а в нём нефтепродукты, однако орган местного самоуправления не стал принимать меры, направленные на устранение экологического вреда почве и на предупреждение вреда жизни и здоровью жителей.

Природоохранный прокурор вносил главе Перми соответствующее представление, но мэр его отклонил.

Тогда прокуратура направилась в суд. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, административный иск был рассмотрен и удовлетворён.





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