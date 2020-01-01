За сутки в Перми коронавирус подтверждён у 4,6 тыс. пациентов COVID-19 выявлен у жителей 26 территорий края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за сутки выявлены в 26 территориях Прикамья.

Больше всего заболевших — 4 652 — в Перми, 288 инфицированных обнаружены в Пермском муниципальном районе, 174 — в Кунгуре, 144 — в Кунгурском районе, 103 — в Бардымском муниципальном округе.

Минимальное количество пациентов — по одному — выявлено в Кудымкаре, Верещагинском, Нытвенском, Соликамском, Ильинском, Октябрьском, Очёрском, Уинском и Кудымкарском округах.

Всего за период диагностики в крае Роспотребнадзором официально подтверждено 250 515 случаев новой коронавирусной инфекции.

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