Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Прикамье на 5,9% Больше всего сейчас болеют в Чусовом, Сивинском и Губахинском районах Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, с 7 по 13 февраля 2022 года в Пермском крае зарегистрировано 44 962 случая ОРВИ и гриппа, что на 5,9% ниже показателя прошлой недели.

Наиболее высок уровень заболеваемости в Сивинском и Губахинском районах, а также в городе Чусовой.

Превышение эпидпорога зафиксировано среди взрослого населения. В то же время отмечается существенное снижение заболеваемости среди детей 7-14 лет: в Пермском крае — на 34%, в Перми — на 50%.

Из-за ОРВИ и гриппа образовательный процесс частично приостановлен в 365 классах 61 школы и в 207 группах 92 детсадов.

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