Елена Синица На этой неделе в Перми без холодной воды останутся более 20 домов На сетях будут проводиться плановые и аварийно-восстановительные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

На этой неделе в Перми вновь планируется отключение холодной воды. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, 15 февраля с 09:00 до 19:00 без холодной воды останутся дома на ул. Голева, 10, 10б и ул. Плеханова, 61б, 62, 66, 68. Отключение связано с плановыми ремонтными работами.





Из-за аварийно-восстановительных работ 17 февраля с 09:00 до 22:00 холодной воды не будет в домах по адресам: ул. Вагановых, 11; ул. Веры Фигнер, 2, 6, 13; ул. Грибоедова, 130; ул. Крупской, 9; ул. Металлургов, 9; ул. Морская, 6; ул. Советская, 1; ул. Уральская, 78, 80, 80а, 88, 90, 102, 104; ул. Фрезеровщиков, 50.

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