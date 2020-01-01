Елена Синица На этой неделе в Перми будет работать два мобильных пункта вакцинации от коронавируса При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минздрав Пермского края опубликовал список мобильных пунктов, в которых можно привиться от коронавируса на этой неделе. В Перми будет работать два таких пункта.

Так, 14–20 февраля с 15:00 до 18:00 привиться можно будет в ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б). В наличии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и «Спутник Лайт».





Также вакцинироваться можно в ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114). Пункт будет работать 15–20 февраля с 11:00 до 17:00. В наличии вакцины «Гам-КОВИД-Вак», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона».





Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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