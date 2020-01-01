Елена Синица В России могут ввести штрафы за нападение бездомных животных Для должностных лиц штраф может составить до 200 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) могут внести поправки, устанавливающие штрафы до 200 тыс. руб. для должностных лиц за неисполнение требований законодательства по обращению с безнадзорными животными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

«Мы планируем вносить поправки в КоАП дополнительно к тем штрафам, которые уже приняты в первом чтении. Ко второму чтению, если поддержат коллеги из рабочей группы, буду вносить штрафы для должностных лиц за неисполнение требований законодательства по обращению с безнадзорными животными. Это будут крупные штрафы, до 200 тыс. рублей», — сказал Бурматов.





Помимо этого, законопроект предполагает введение штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных и оставление их без владельца. Для граждан штраф может составить до 3 тыс. руб., для должностных лиц — до 15 тыс. руб., для юрлиц — до 30 тыс. руб.





Бурматов также добавил, что для должностных лиц будет наступать и уголовная ответственность. Это произойдёт в том случае, если в результате нападения бездомных животных будут жертвы или будет причинён вред здоровью людей.

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