Елена Синица В Прикамье от коронавируса привито более тысячи подростков Таким образом, израсходовано 48,6% от общего объёма поступившей вакцины Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

На сегодняшний день в Пермском крае «Спутником М» привито более 1 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет. Таким образом, израсходовано 48,6% от общего объёма поступившей вакцины. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что оставшиеся комплекты уже распределены на основании поступивших от родителей письменных согласий.





Также сообщается, что с начала массовой вакцинации в регионе привилось более 1 млн 163 тыс. человек. Это составляет 58,3% всего взрослого населения.





В частности, за прошедшую неделю привилось ещё более 3 тыс. человек. Порядка 231,1 тыс. жителей региона приступили к ревакцинации.

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