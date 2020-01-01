Елена Синица
В Прикамье от коронавируса привито более тысячи подростков
Таким образом, израсходовано 48,6% от общего объёма поступившей вакцины
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На сегодняшний день в Пермском крае «Спутником М» привито более 1 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет. Таким образом, израсходовано 48,6% от общего объёма поступившей вакцины. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что оставшиеся комплекты уже распределены на основании поступивших от родителей письменных согласий.
Также сообщается, что с начала массовой вакцинации в регионе привилось более 1 млн 163 тыс. человек. Это составляет 58,3% всего взрослого населения.
В частности, за прошедшую неделю привилось ещё более 3 тыс. человек. Порядка 231,1 тыс. жителей региона приступили к ревакцинации.
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