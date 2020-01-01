В результате несчастного случая на «Ависме» пострадали два человека К расследованию инцидента приступила Государственная инспекция труда Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Специалисты Государственной инспекции труда в Пермском крае приступили к расследованию тяжёлого несчастного случая, произошедшего 13 февраля в Березниках на территории ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма».

Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло «при извлечении клиньев из стальной изложницы, находившейся на снегу в отсеке отходов потребления». Горячий титановый шлак попал на снег, и в результате интенсивного образования пара 50-летняя машинист мостового крана получила тяжёлую травму — термический ожог.

В инспекции формируют комиссию по расследованию чрезвычайного происшествия. По итогам её работы будут установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также приняты меры административного характера. Кроме того, все материалы будут направлены в следственные органы.

Как сообщили в минздраве Пермского края, из-за производственного взрыва на заводе «Ависма» 13 февраля пострадал не один, а два человека. Кроме женщины 50 лет, получившей термический ожог 50% тела и ожог верхних дыхательных путей, пострадал 25-летний мужчина, получивший термический ожог рук (6%).

Оба пострадавших госпитализированы в городскую больницу Березников.

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