В 2022 году в Перми планируется установить 10,8 тыс. «умных» светильников Новое оборудование появится на улицах Героев Хасана, Революции и шоссе Космонавтов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2022 году в Перми планируется выполнить работы по замене 10,8 тыс. светильников уличного освещения на современные светодиодные. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Новое оборудование появится на ул. Героев Хасана (участок от ул. Белинского до ул. Хлебозаводской), ул. Старцева (от бульвара Гагарина до ул. Грибоедова), ул. Революции (от Центрального рынка до бульвара Гагарина), шоссе Космонавтов (от Центрального рынка до моста через реку Мулянку). Также система освещения будет обновлена на участках ул. Якутской.

Современное оборудование позволит не только включать и выключать уличное освещение по времени, но и регулировать его интенсивность с учётом естественного освещения, а также управлять процессами удалённо.

В мэрии отметили, что автоматизация системы освещения повысит комфорт для водителей и пешеходов и позволит достичь экономии ресурсов.

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