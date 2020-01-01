В Перми началась выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей Стоимость сертификата составляет от 30 до 100% расчётной стоимости путёвки Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Перми начали выдавать сертификаты на отдых и оздоровление детей. Эти документы дают право на частичную (от 30%) или полную оплату путёвки в лагерь. Расчёт ведётся от стоимости путёвки, утверждённой правительством Пермского края на 2022 год. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Сертификат выдаётся только на одну из форм оздоровления. Это может быть загородный лагерь отдыха и оздоровления, детский оздоровительный лагерь санаторного типа или детский специализированный (профильный) лагерь.

Далее родителям необходимо выбрать лагерь из реестра поставщиков соответствующих услуг. Он размещён на сайте минсоцразвития Пермского края в разделе «Отдых и оздоровление детей/Реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления».

Затем необходимо подготовить пакет документов для получения сертификата. Каким он будет, зависит от социального статуса или среднемесячного дохода семьи. Перечень документов для получения сертификата можно найти здесь.

После этого нужно заполнить заявление в ближайшем филиале МФЦ, получить в электронном виде сертификат и в течение 15 дней со дня получения сертификата приобрести путёвку в выбранный из реестра лагерь.

Также до 31 июля 2022 года осуществляется приём заявлений на предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретённой путёвки в детские специализированные лагеря, расположенные на территории Пермского края, а также в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории РФ.

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