Около 40% пермяков бросят любимую работу ради нелюбимой, но с зарплатой в два раза выше Отказались бы поменять любимую работу 31% опрошенных Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: свободные источники

Как выяснил в новом опросе по рынку труда региона онлайн-сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, нелюбимая работа для жителей Перми становится привлекательнее, если за неё платить вдвое больше.

Отказались бы поменять любимую работу 31% опрошенных.

Если бы вдруг заработок на любимой работе снизился вдвое, 80% отказались бы трудиться на таких условиях.

Как сообщает SuperJob, мужчины чаще женщин делают выбор в пользу нелюбимой работы с зарплатой в два раза больше.

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