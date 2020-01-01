Жители Губахи поддержали проект строительства новой установки на «Метафраксе» Поделиться Поделиться Твитнуть

10 февраля состоялись публичные слушания в рамках общественного обсуждения проекта строительства в ПАО «Метафракс Кемикалс» второй установки по производству меламина. С её пуском компания станет одним из крупнейших производителей этого продукта в Европе.

Участие в обсуждении приняли более 100 жителей Губахинского городского округа, а также представители экспертного сообщества и органов власти. «Метафракс Кемикалс» регулярно обсуждает проекты крупных инвестпроектов с общественностью. Так, общественные обсуждения компания проводила в 2016 году перед началом реализации проекта строительства комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» и в 2020 году в начале реализации проекта строительства установок формалина и параформальдегида.

Слушания открыли глава Губахинского городского округа Николай Лазейкин и заместитель генерального директора «Метафракс Кемикалс» по персоналу и социальным вопросам Рашид Шакиров.

По словам генерального директора компании Владимира Даута, новая установка будет полностью интегрирована с комплексом «Аммиак-карбамид-меламин». Её мощность составит 40 тыс. т меламина в год. Реализация проекта позволит создать в Губахе 105 новых рабочих мест, а также увеличить объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

Общий объём инвестиций в проект оценивается в сумму около 27 млрд руб. Закончить строительство объекта компания планирует в 2025 году.

Лицензиаром проекта выступает швейцарская компания Casale SA. Оборудование будет поставлено крупнейшими мировыми производителями. Директор проекта компании Casale SA Альфонсо ди Донато рассказал о преимуществах новой установки. По его словам, она будет построена по хорошо зарекомендовавшей себя технологии — подобные установки действуют в Австрии, Германии и Индии. Производственный комплекс будет соответствовать стандартам в сфере охраны окружающей среды и показателям безопасности.

В ходе слушаний были подробно рассмотрены вопросы экологической безопасности нового объекта. Своими мнениями поделились эксперты из ОАО «ГИАП» — научно-исследовательского института в сфере химической промышленности. По словам заместителя главного инженера проекта ОАО «ГИАП» Натальи Котовой, технология, по которой будет построена установка, апробирована и соответствует лучшим доступным технологиям. Строительство установки не окажет существенного негативного влияния на уровень загрязнения атмосферы.

Также эксперты «ГИАП» отметили, что в результате реализации проекта санитарно-защитная зона «Метафракса» не изменится. Результаты расчётов загрязнения атмосферного воздуха свидетельствуют о том, что концентрации загрязняющих веществ на границе санитарных зон не превышают гигиенические нормативы. Вклад нового производства меламина в суммарные выбросы предприятия будет незначителен.

В ходе диалога с залом руководители ПАО «Метафракс Кемикалс» и эксперты подробно ответили на все вопросы участников слушаний. В итоге присутствовавшие на заседании жители поддержали представленный проект.

Химически чистый меламин представляет собой бесцветные, малорастворимые в воде и не имеющие запаха кристаллы. Это слаботоксичный химический продукт. В атмосфере он не распространяется.

Меламин используется в производстве лакокрасочных материалов, древесных плит, бетона. В последнее время его стали применять также для придания определённых свойств тканям и бумаге.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.