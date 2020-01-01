В Перми число ДТП по вине водителей общественного транспорта сократилось в два раза По итогам 2021 года зафиксировано 22 случая Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2021 года в Перми произошло 22 ДТП по вине водителей автобусов и трамваев. Для сравнения: в 2019 году в краевом центре было зафиксировано более 45 подобных аварий. Об этом сообщили в «Гортрансе».

В РФ на основании обращений по ОСАГО в страховую компанию был составлен рейтинг самых аварийных городов страны по итогам прошлого года. Учитывались ДТП и с участием личного транспорта.

Пермь заняла четвёртое место по наименьшему числу дорожно-транспортных происшествий (6,9%).

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