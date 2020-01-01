Андрей Стрельцов
БК «Парма» одержал седьмую победу в чемпионате Лиги ВТБ
На своей площадке пермская команда обыграла эстонский «Калев»
Пермская «Парма» на своей площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграла «Калев» из Таллина.
Всё решалось в заключительной четверти, которую более уверенно провели подопечные Казиса Максвитиса. Встреча завершилась со счётом 78:74 в пользу хозяев.
В составе победителей больше всего очков набрал Адас Юшкявичюс — 16.
Теперь в рамках Единой лиги ВТБ пермский клуб проведёт игру на выезде. «Парма» встретится с БК «Автодор».
На сегодня пермская команда занимает пятое место в турнирной таблице.
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