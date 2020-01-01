Андрей Стрельцов БК «Парма» одержал седьмую победу в чемпионате Лиги ВТБ На своей площадке пермская команда обыграла эстонский «Калев» Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермская «Парма» на своей площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграла «Калев» из Таллина.

Всё решалось в заключительной четверти, которую более уверенно провели подопечные Казиса Максвитиса. Встреча завершилась со счётом 78:74 в пользу хозяев.

В составе победителей больше всего очков набрал Адас Юшкявичюс — 16.

Теперь в рамках Единой лиги ВТБ пермский клуб проведёт игру на выезде. «Парма» встретится с БК «Автодор».

На сегодня пермская команда занимает пятое место в турнирной таблице.

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