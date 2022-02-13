Возле Коммунального моста в Перми сгорел столярный цех Погибших и пострадавших в результате происшествия нет Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: группа ВК «Подслушано Пермь»

Утром в воскресенье, 13 февраля, В Перми произошёл крупный пожар. В районе Коммунального моста на ул. Спешилова сгорел столярный цех.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, на место происшествия были направлены шесть единиц техники и 16 человек личного состава.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

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