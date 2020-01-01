За сутки в Пермском крае подтверждено 5 553 новых случаев COVID-19 Среди заболевших 1 362 ребёнка Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 5 553 местных жителя. Из них 1 362 — дети до 17 лет включительно.

Выздоровел 1201 человек, скончались 20.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 245 970, скончавшихся — 7 994.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 4 042 пациента, 298 из них в тяжёлом состоянии (104 подключены к аппаратам ИВЛ).

По состоянию на утро 13 февраля в Пермском крае завершили курс вакцинации от коронавируса 1 329 288 жителей.





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