Владельцы ТРК «Семья» подали в суд на ритейлера Paolo Conte Магазин обуви задолжал за аренду более 485 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным картотеки Арбитражного суда Пермского края, 11 февраля 2022 года АО «Пермский облунивермаг» (владеет имущественным комплексом ТРК «Семья») подало заявление на ООО «Паоло Конте» о выдаче судебного приказа. Сумма исковых требований составляет 485 млн 437,5 тыс. руб.

Как пояснил «Коммерсанту-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией, указанная сумма — задолженность «Паоло Конте» по аренде. Собеседник отметил, что сейчас обувной магазин, которым управляет ООО, не работает с января.

Напомним, российский ритейлер «Паоло Конте» был создан в 2001 году. Его владелец Андрей Ротарь скончался в октябре 2021 года, после чего у компании начались проблемы с кредиторами.

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