Директор некоммерческого фонда в Соликамске присвоил 680 тыс. рублей Виновный приговорён к двум годам лишения свободы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде закончено рассмотрение апелляционной жалобы на приговор суда Соликамска в отношении 36-летнего директора городского Фонда поддержки и развития территориального общественного самоуправления и общественных инициатив.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в присвоении денежных средств в крупном размере и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Краевой суд оставил приговор без изменения.

Как напомнили в прокуратуре, в ходе следствия было установлено, что директор соликамского некоммерческого фонда в 2019 году совершил растрату на сумму более 680 тыс. руб. Эти деньги поступили в качестве благотворительной помощи от одного из крупных соликамских предприятий.





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