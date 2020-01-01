Застройщику жилых домов по ул. Цимлянской в Перми вынесен обвинительный приговор
Директор ООО «Торгово-производственная фирма «Пассаж-1» признана виновной в совершении мошенничества
В Ленинском районном суде Перми вынесен приговор директору ООО «Торгово-производственная фирма «Пассаж-1». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, руководитель организации признана виновной в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В суде было установлено, что женщина, являясь застройщиком домов по ул. Цимлянской, в 2014-2015 годах заключала договоры участия в долевом строительстве квартир.
Однако обязательства не исполнила, и жильё, в котором продавала квартиры, в эксплуатацию не ввела.
Общий ущерб превысил 87 млн руб.
Суд приговорил виновную к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. руб.
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