Глава Прикамья издал указ об учреждении памятных наград к 300-летию Перми Они будут вручаться за значительный вклад в развитие города Поделиться Поделиться Твитнуть

Памятный знак к 300-летию Перми

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ об учреждении юбилейного памятного знака «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми» и юбилейной медали «Во славу и развитие Перми» — обе награды приурочены к 300-летию краевого центра. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Обе награды будут изготавливаться из серебристого металла. Юбилейная медаль будет иметь диаметр 29 мм, памятный знак — 100 мм.

Как говорится в документе, памятным знаком «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми» будут награждать коллективы пермских организаций, внесшие значительный вклад в развитие города.

Медаль «Во славу и развитие Перми» будет вручаться гражданам, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие города.

Предложения о награждении смогут формировать Законодательное собрание Пермского края, органы исполнительной власти Прикамья, главы муниципальных образований, Пермская городская дума и различные организации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.