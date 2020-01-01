Елена Синица В Прикамье выявлено 43 «ковидных» территории Больше всего случаев заражения в Перми, Пермском районе и Чернушинском округе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным краевого Роспотребнадзора, новые случаи заражения коронавирусом выявлены у пациентов в 43 территориях.

В Перми обнаружено 2 202 случаев заражения, в Пермском муниципальном районе —291, в Чернушинском городском округе— 242, в Лысьвенском— 228, в Березовском муниципальном округе— 192.





В Краснокамском и Суксунском городских заболело по 184 человека. В Соликамском округе за сутки 154 случая заражения, в Березниках— 146, в Чайковском— 129, в Кишертском муниципальном— 112, в Чусовском городском— 109, в Кунгуре— 103, в Верещагинском городском округе— 101.





В Октябрьском городском округе 86 инфицированных жителей. В Оханском округе заразилось 82 человека, в Очёрском— 63, в Ординском муниципальном— 60, в Карагайском —58.





В Добрянском городском округе выявлено 55 заражённых прикамцев, в Кунгурском районе —52, в Куединском муниципальном районе— 48, в Кудымкаре— 43, в Осинском городском округе— 41, в Большесосновском муниципальном— 40.





В Юсьвинском муниципальном округе коронавирус подтвердился у 36 человек, в Кудымкарском- у 27.





В Губахе, Александровском и Уинском муниципальных округах положительные результаты теста у 25 человек. Ещё у 24 человек заболевание подтвердилось в Сивинском муниципальном округе, в Чердынском городском — у 23, в Нытвенском — у 18, в ЗАТО Звёздный — у 16.





По 15 случаев заражения в Бардымском муниципальном и Горнозаводском городском округах. Ещё 10 случаев коронавируса выявлено у пациентов в Ильинском городском округе, по девять — в Красновишерском городском и Еловском муниципальном, восемь — в Частинском, четыре — в Юрлинском, три — в Гремячинском, один — в Косинском.





С начала пандемии в Прикамье подтверждено 234 860 случая заражения коронавирусом.

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