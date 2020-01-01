Елена Синица Приставы взыскали 4,7 млн рублей за срыв работ на Пороховом заводе На объекте ООО «Гаросс» должно было выполнять строительно-монтажные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские приставы взыскали 4,7 млн руб. за срыв работ на Пороховом заводе. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФССП.

Сообщается, что Пермский пороховой завод заключил контракт со столичной компанией АНО «Комплексный инжиниринг». Последняя, в свою очередь, привлекла к работам ООО «Гаросс». Субподрядчик должен был выполнять строительно-монтажные работы. Однако сроки работ были сорваны, договор с фирмой расторгнут.





Тогда компания «Комплексный инжиниринг» обратилась в суд и взыскала с ООО «Гаросс» более 4,7 млн руб. неосновательного обогащения, неустойки и госпошлины.





Отмечается, что после уведомления о возбуждении исполнительного производства организация в течение пяти дней вернула всю сумму долга.

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