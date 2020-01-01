Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% Рост составил один процентный пункт Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Российский Центробанк повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Таким образом, ставка выросла до максимума с весны 2017 года.

Большинство опрошенных «РИА Новости» аналитиков на фоне разогнавшейся инфляции ожидали от регулятора именно такого шага.

Весной Банк России перешёл к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Весной — на 0,75 п. п., летом — на 1,5 п. п., осенью — на 1 п. п., а в декабре — ещё на 1 п. п., доведя её до 8,5% годовых.

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