Елена Синица «Спутник Лайт» могут включить в список вакцин, разрешённых для бескарантинного въезда в Таиланд Посольство России направило соответствующий запрос местным властям Поделиться Поделиться Твитнуть

«Спутник Лайт»

Константин Долгановский

Посольство России в Таиланде направило запрос местным властям для включения препарата «Спутник Лайт» в список вакцин, разрешённых для въезда в страну без карантина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Таиланде Евгения Томихина.

По его словам, препарат необходимо добавить в список разрешённых вакцин, так как он является бустером для тех, кто ранее вакцинировался «Спутником V».





Ранее посол также сообщал, что для регистрации была предоставлена вся информация по вакцинам «Спутник V» и «Спутник Лайт».





«Ситуация с вакцинами пока не изменилась, — уточнил Томихин. — Таиландская сторона настаивает на том, что российская сторона предоставила недостаточный пакет документов».

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