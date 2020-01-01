Елена Синица
«Спутник Лайт» могут включить в список вакцин, разрешённых для бескарантинного въезда в Таиланд
Посольство России направило соответствующий запрос местным властям
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Посольство России в Таиланде направило запрос местным властям для включения препарата «Спутник Лайт» в список вакцин, разрешённых для въезда в страну без карантина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Таиланде Евгения Томихина.
По его словам, препарат необходимо добавить в список разрешённых вакцин, так как он является бустером для тех, кто ранее вакцинировался «Спутником V».
Ранее посол также сообщал, что для регистрации была предоставлена вся информация по вакцинам «Спутник V» и «Спутник Лайт».
«Ситуация с вакцинами пока не изменилась, — уточнил Томихин. — Таиландская сторона настаивает на том, что российская сторона предоставила недостаточный пакет документов».
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