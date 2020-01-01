Елена Синица В Перми может появиться городской велопрокат Расходы на него оцениваются в 13 млн руб. ежегодно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми может появиться городской прокат велосипедов. Соответствующий проект решения внёс на рассмотрение Пермской городской думы глава города Алексей Дёмкин.

Согласно поправкам в городской бюджет на 2022-2024 годы, общегородской прокат обойдётся городу в 13 млн руб. ежегодно.





При этом расходное обязательство города по организации проката предлагается установить на неограниченный срок.





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