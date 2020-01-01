УЗПМ поддерживает проведение «Олимпийской лыжни- 2022» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

В воскресенье, 6 марта, в Перми состоится третий благотворительный зимний старт «Олимпийская лыжня».

Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд имени Альберта Демченко. Альберт Демченко, трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр, участник семи Олимпиад, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, является идейным вдохновителем мероприятий фонда. И по его инициативе начиная с 2019 года фонд развивает лыжные гонки в Пермском крае.

В мероприятии ежегодно принимают участие более 600 участников, а за время существования «Олимпийской лыжни» участников становится более 1500 человек. Дети и взрослые, любители и профессиональные спортсмены преодолевают дистанции 1, 3, 5 и 10 км на «Олимпийской лыжне».

Лыжную трассу вместе со всеми преодолевают и участники с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие сопровождается церемонией открытия и награждения, 48 призовых мест разыгрывается на «Олимпийской лыжне», 24 места среди детей и 24 места среди участников старше 14 лет.

Пермский край является территорией активного развития зимних видов спорта и лыжные гонки не являются исключением. В мероприятии участвуют юные воспитанники спортивных школ Пермского края, юные Олимпийские надежды катаются и пробуют свои силы ежегодно на «Олимпийской лыжне».

Поддержку фонду в реализации спортивных мероприятий оказывает Министерство физической культуры и спорта Пермского края, партнеры и спонсоры, производственные предприятия.

В 2019 году Уральский завод противогололедных материалов поддержал идею фонда в проведении спортивных мероприятий и стал официальным спонсором первого благотворительного забега «Встреча поколений».

Совместно с Уральским заводом противогололедных материалов была выпущена экипировка для бегунов и первые соревнования собрали более 600 участников.

По итогам проведения забега «Встреча поколений» фонд реализовал благотворительные программы для детских дошкольных учреждений в Чусовом и Краснокамске. В этом году УЗПМ снова выступит партнером «Олимпийской лыжни». Она стартует на базе «Динамо» 6 марта в 11:00. Сейчас уже доступна регистрация участников на сайте www.russiarunning.com/ Она продлится до 4 марта включительно.

Основатель фонда, Альберт Демченко при подготовке к «Олимпийской лыжне» 2022 рассказал о своих ожиданиях:

«Уже в третий раз мы готовимся к проведению зимнего старта «Олимпийская лыжня» и я очень благодарен всем нашим партнерам, выражаю благодарность Уральскому заводу противогололедных материалов и лично Дмитрию Павловичу Пылеву за поддержку, которая дает возможность развивать лыжные гонки в Пермском крае, популяризировать спорт и Олимпийское движение, особенно в такой важный год, в год проведения Зимних Олимпийских игр. А медали, которые уже завоевали на Олимпиаде спортсмены из Пермского края подтверждают, что наши усилия приносят свой результат».

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