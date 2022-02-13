Рузанна Баталина корреспондент Афиша уик-энда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 11 по 13 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

11 февраля в 13:15 ПГГПУ в рамках недели науки «Научный калейдоскоп» приглашает на онлайн-урок по 3D-моделированию (16+).

Фото: пресс-служба Пермской Арт-резиденции

11 февраля в 18:00 Пермская арт-резиденция представит первую персональную выставку «Открытие» (12+) пермского художника Сергея Долганова. Экспозиция включает 66 живописных работ, выполненных в период с 2014 по 2022 год. Куратор проекта — Юрий Лапшин.

11 февраля в 19:00 в ДК им. А. Г. Солдатова Олеся Железняк, Андрей Ильин и Даниил Спиваковский сыграют в комедии «Сеанс гипноза» (16+).

12 февраля в 13:00 в Детском музейном центре пройдёт занятие «День игры» (6+, от 8 лет). В это же время пройдёт занятие «Птицестрой» (6+).

12 февраля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на показ документального фильма «Подсолнухи Ван Гога» (12+).

12 февраля в 18:00 ПГГПУ в рамках недели науки «Научный калейдоскоп» приглашает на Всероссийский онлайн-турнир (12+) в рамках «Шахматного марафона» для юных шахматистов, занимающихся в секциях Дома научной коллаборации и других шахматных кружках.

12 февраля в 20:00 в частной филармонии «Триумф» состоится концерт «Танго. История любви» (12+).

13 февраля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на показ «Русалки» (12+) Антонина Дворжака в постановке современного оперного режиссёра Кристофа Лоя. В заглавной партии — Асмик Григорян.

13 февраля в 16:00 в Доме Мешкова стартует обучение пению по крюкам «Аз, Буки, Веди… Поём азбуку» (6+).

13 февраля в 16:00 в Пермской художественной галерее пройдёт мастер-класс для детей по созданию линогравюры «Бестиарий» (12+).

13 февраля в 17:00 в киноцентре «Премьер» в честь Дня всех влюблённых состоится показ фильма «Фабрика грёз» (12+). Вход свободный (при наличии QR-кода о вакцинации).

До 16 февраля в Краевой библиотеке им. Горького проходит выставка ко Дню всех влюблённых «Музыка нас связала: музыканты и их музы» (16+). В экспозиции представлены книги, ноты и аудиоиздания, рассказывающие историю любви восьми известных «музыкальных» пар — Джона Леннона и Йоко Оно, Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, Владимира Высоцкого и Марины Влади и других.

До 27 февраля на сайте «Ваш досуг» можно увидеть напряжённый психологический триллер — камерную оперу Бенджамина Бриттена по рассказу Генри Джеймса «Поворот винта» (18+) в постановке Андреа Брет.

Ежедневно на сайте «Ваш досуг» доступна к просмотру монументальная «Норма» (18+) Винченцо Беллини в постановке Кристофа Коппенса.

Ежедневно на сайте «Ваш досуг» доступна к просмотру запись концерта, опубликованная Московской филармонией, — Симфония №3 Иоганнеса Брамса (6+). Исполняет Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, дирижёр — Саша Гётцель.

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