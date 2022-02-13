Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уик-энда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 11 по 13 февраля
11 февраля в 13:15 ПГГПУ в рамках недели науки «Научный калейдоскоп» приглашает на онлайн-урок по 3D-моделированию (16+).
11 февраля в 18:00 Пермская арт-резиденция представит первую персональную выставку «Открытие» (12+) пермского художника Сергея Долганова. Экспозиция включает 66 живописных работ, выполненных в период с 2014 по 2022 год. Куратор проекта — Юрий Лапшин.
11 февраля в 19:00 в ДК
им. А. Г. Солдатова Олеся Железняк, Андрей Ильин и Даниил Спиваковский сыграют
в комедии «Сеанс гипноза» (16+).
12 февраля в 13:00 в
Детском музейном центре пройдёт занятие «День игры» (6+, от 8 лет). В это же
время пройдёт занятие «Птицестрой» (6+).
12 февраля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают
на показ документального фильма «Подсолнухи Ван Гога» (12+).
12 февраля в 18:00
ПГГПУ в рамках недели науки «Научный калейдоскоп» приглашает на Всероссийский онлайн-турнир (12+) в
рамках «Шахматного марафона» для юных шахматистов, занимающихся в секциях Дома
научной коллаборации и других шахматных кружках.
12 февраля в 20:00 в
частной филармонии «Триумф» состоится концерт «Танго. История любви» (12+).
13 февраля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на показ «Русалки» (12+) Антонина Дворжака в постановке современного оперного режиссёра Кристофа Лоя. В заглавной партии — Асмик Григорян.
13 февраля в 16:00 в
Доме Мешкова стартует обучение пению по крюкам «Аз, Буки, Веди… Поём
азбуку» (6+).
13 февраля в 16:00 в
Пермской художественной галерее пройдёт мастер-класс для детей по созданию
линогравюры «Бестиарий» (12+).
13 февраля в 17:00 в
киноцентре «Премьер» в честь Дня всех влюблённых состоится показ фильма «Фабрика
грёз» (12+). Вход свободный (при наличии QR-кода о вакцинации).
До 16 февраля в Краевой библиотеке им. Горького проходит выставка ко Дню всех влюблённых «Музыка нас связала: музыканты и их музы» (16+). В экспозиции представлены книги, ноты и аудиоиздания, рассказывающие историю любви восьми известных «музыкальных» пар — Джона Леннона и Йоко Оно, Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, Владимира Высоцкого и Марины Влади и других.
До 27 февраля на сайте «Ваш досуг» можно увидеть напряжённый психологический триллер — камерную оперу Бенджамина Бриттена по рассказу Генри Джеймса «Поворот винта» (18+) в постановке Андреа Брет.
Ежедневно на сайте «Ваш
досуг» доступна к просмотру монументальная «Норма» (18+) Винченцо Беллини в
постановке Кристофа Коппенса.
Ежедневно на сайте «Ваш
досуг» доступна к просмотру запись концерта, опубликованная Московской
филармонией, — Симфония №3 Иоганнеса
Брамса (6+). Исполняет Российский национальный молодёжный симфонический
оркестр, дирижёр — Саша Гётцель.
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