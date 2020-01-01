Естественная убыль населения Прикамья превысила 17,7 тыс. человек Миграционный отток за 11 месяцев прошлого года составил 2908 жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Развитие демографической ситуации в Пермском крае в январе–ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года характеризовалось уменьшением числа родившихся и ростом числа умерших. Об этом сообщили в Пермьстате.

Результатом анализируемого периода стала естественная убыль населения края. Так, за 11 месяцев прошлого года в Прикамье родилось 22 974 человека (23 320 — за тот же период 2020 года), умерло 40 690 человек (35 991). Естественная убыль, таким образом, составила 17 716 жителей (12 671 — за тот же период позапрошлого года).

Миграционная ситуация в январе–ноябре 2021 года характеризовалась превышением числа выбывших (66 931) над числом прибывших (64 023). Миграционный отток — 2908 человек.

При этом из других регионов России в Пермский край прибыло 60 031 человек, выбыли в другие территории РФ 65 322 жителей (отток — 5291 человек).

Наиболее значительное число выбывших за пределы Пермского края выбирали для постоянного места жительства регионы Южного, Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов, среди которых к числу наиболее привлекательных территорий можно отнести: Краснодарский край, миграционный отток в который составил 843 человека, Московскую область и Москву (569 и 253 человека соответственно), Свердловскую и Тюменскую области ( 548 и 243 человека), а также Удмуртскую Республику и Республику Башкортостан (338 и 311 человек).

Положительное сальдо миграции сложилось с зарубежными странами: прибыло 3992 человека, убыло 1609. Наиболее заметный миграционный приток населения в Пермский край отмечен из Таджикистана.

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