Главного врача детской поликлиники Перми осудят за взятки По версии следствия, обвиняемый получил более 120 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прокуратуре Пермского края утвердили обвинительное заключение в отношении бывшего главврача одной из детских поликлиник Перми. Его будут судить за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере). Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что в 2018 году обвиняемый, используя должностные полномочия, неоднократно получал взятки от одного из предпринимателей.

В частности, главврач требовал от бизнесмена деньги за содействие в заключении договоров на поставку продукции, своевременную оплату и прочее. Общая сумма взятки превысила 120 тыс. рублей.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы, после чего противоправная деятельность врача была пресечена.

В ближайшее время дело направят в один из районных судов Перми для рассмотрения по существу.





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