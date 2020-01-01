В Пермском крае больничные листы начнут открывать со дня обращения в неотложку Спорные вопросы начнёт разбирать краевой минздрав Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вопрос оформления больничных листов в Пермском крае обсудили на заседании краевого опершатаба по борьбе с коронавирусом, сообщает «Рифей».

На встрече было заявлено, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 значительно возросла нагрузка на бригады неотложной помощи и врачи нередко приезжают к пациенту не в день обращения, а позже.

«В этом случае больничный лист должен открываться с даты обращения за неотложной помощью», — заявил зампред правительства Пермского края Сергей Никифоров.

Если поликлиника по каким-либо причинам указывает другое число, пациент должен сообщить об этом на единую линию 122, чтобы минздрав оперативно принял меры. Также можно обратиться к главврачу поликлиники по телефону или электронной почте, указанной на сайте медорганизации.

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