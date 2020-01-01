Андрей Стрельцов «Пермские медведи» обыграли волгоградский «Каустик» Региональная гандбольная команда продолжает идти в чемпионате страны на третьем месте Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Никитин

Гандболисты «Пермских медведей» в рамках регулярного чемпионата среди команд суперлиги обыграли на своей площадке «Каустик» из Волгограда.

Первый тайм завершился со счётом 13:16 в пользу гостей. Но уже после перерыва «медведи» показали быстрый гандбол, что позволило им отыграть 4 мяча и выйти вперёд. Итог поединка 29:25 в пользу уральцев.

«Пермские медведи» сохранили за собой третью строчку в турнирной таблице. До конца регулярного чемпионата им осталось провести пять игр.





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