Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» обыграли волгоградский «Каустик»
Региональная гандбольная команда продолжает идти в чемпионате страны на третьем месте
Гандболисты «Пермских медведей» в рамках регулярного чемпионата среди команд суперлиги обыграли на своей площадке «Каустик» из Волгограда.
Первый тайм завершился со счётом 13:16 в пользу гостей. Но уже после перерыва «медведи» показали быстрый гандбол, что позволило им отыграть 4 мяча и выйти вперёд. Итог поединка 29:25 в пользу уральцев.
«Пермские медведи» сохранили за собой третью строчку в турнирной таблице. До конца регулярного чемпионата им осталось провести пять игр.
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