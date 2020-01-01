Андрей Стрельцов Саночница из Прикамья Татьяна Иванова заняла четвертое место в составе сборной России на Олимпиаде Наша национальная команда чуть не дотянула до «бронзы» в саночной эстафете Поделиться Поделиться Твитнуть

Прикамская саночница Татьяна Иванова была близка к тому, чтобы завоевать вторую медаль на играх в Пекине. Наша национальная сборная по санному спорту в командной эстафете заняла четвёртое место, отстав от призёров на сотые доли секунды.

На Олимпиаде в Сочи в этом виде у России была серебряная награда, в том числе и у нашей землячки.

В составе команды выступали Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Победителем стала сборная Германии.

Добавим, что российские саночники по итогам Олимпиады в Пекине завоевали одну медаль: бронза в личных соревнованиях у чусовлянки Татьяны Ивановой.





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