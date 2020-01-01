«5 шагов безопасности» на «Азоте» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» представил книгу для сотрудников предприятия «5 шагов безопасности». Её разработали специалисты службы охраны труда и промышленной безопасности завода. Тираж книги — 100 экземпляров.

Книга «5 шагов безопасности» — продолжение важной работы компании в сфере повышения уровня культуры безопасного поведения. Напомним, что в прошлом году филиалом «Азот» был реализован проект «12 ПРАВИЛьных друзей», в котором дети сотрудников рассказали о ключевых правилах безопасности, действующих на заводе.

В основе специализированного пособия — пять простых и доступных действий, которые должен сделать каждый сотрудник перед тем, как приступить к работам повышенной опасности: газоопасным, огневым, земляным, ремонтным, работам на высоте, в электроустановках и на железнодорожных путях. Главные правила в книге представлены в виде иллюстраций, графиков и таблиц.

Владимир Вахрин, руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Наша работа связана с эксплуатацией опасных производственных объектов. Любая ошибка может привести к серьёзным последствиям. Часто причиной становится человеческий фактор, случайное или осознанное нарушение правил. Этого можно избежать с помощью «5 шагов безопасности», которые всегда будут под рукой. Новые книги находятся в общем доступе на центральных пультах управления каждого из подразделений «Азота».

Службой ОТ и ПБ также созданы специальные карточки работ повышенной опасности. В них также отмечены пять ключевых мероприятий подготовки, начиная с оформлением наряда-допуска и заканчивая отбором проб и проведением целевого инструктажа.

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