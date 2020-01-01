Пермская филармония открывает продажи на XII фестиваль Дениса Мацуева Одно из самых знаковых филармонических событий пройдёт с 9 по 12 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Центральные вехи четырёх фестивальных дней — два симфонических вечера с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» под руководством народного артиста России Юрия Башмета в рамках «Всероссийских филармонических сезонов» при поддержке Министерства культуры РФ.

Фестиваль откроется большим концертом классической музыки в исполнении выдающегося пианиста Дениса Мацуева и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» (6+) — одного из лучших симфонических коллективов страны.

Оркестр под руководством Юрия Башмета приобрёл свою, неповторимую манеру исполнения, которую отличает творческая раскрепощённость, одухотворённость исполнения в сочетании с глубоким, насыщенным звучанием.

За дирижёрский пульт встанет заслуженный артист России Юрий Ткаченко — профессор, заведующий кафедрой оркестрового дирижирования Московского государственного института культуры.

В первый симфонический вечер (6+) прозвучат: Концерт №3 для фортепиано с оркестром ре минор, соч. 30 Сергея Рахманинова и Концерт №3 ми-бемоль мажор, оp. 29 Камиля Сен-Санса.

Второй день фестиваля (6+) ознаменуется исполнением Концерта №2 для фортепиано с оркестром си-бемоль мажор, ор. 83 Иоганнеса Брамса и Симфонии №3 ля минор «Шотландская», ор. 56 Феликса Мендельсона-Бартольди.

Денис Мацуев — яркий представитель мировой элиты русской фортепианной школы, желанный гость самых престижных концертных залов мира, поэтому кульминация проекта — камерная программа маэстро и его коллег-музыкантов, которая всегда отличается изысканностью, утончённостью и виртуозным мастерством.

Традиционное закрытие — джазовый сет «И классика, и джаз» (6+), где Денис Мацуев представит своих друзей — партнёров по джазу: музыкантов разных поколений, от совсем юных до признанных мэтров. Головокружительные джазовые импровизации, уникальные сочетания ритмов и гармоний, дуэтов и трио — всё это станет ярким и запоминающимся событием для пермской публики.

Неизменная страница фестиваля — Межрегиональный конкурс и гала-концерт фонда «Новые имена» (6+), где самое пристальное внимание уделяется юным «искоркам», как называет их сам Мацуев, — молодым дарованиям Перми и края.

Открытие и закрытие фестиваля будут транслироваться в режиме онлайн из Большого зала в Органный. Также состоятся прямые трансляции всех фестивальных дней в 32 филиала Виртуального концертного зала Пермской филармонии в территориях края.

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