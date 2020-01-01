Елена Синица В Прикамье снижается рост заболеваемости ОРВИ среди детей При этом эпидпорог среди совокупного населения превышен на 108,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 31 января по 6 февраля эпидпорог среди совокупного населения превышен на 108,5%. Об этом сообщил глава краевого Роспотребнадзора Виталий Костарев на заседании оперштаба, передаёт пресс-служба краевого правительства.

По его словам, в Перми сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом, а также сезонными ОРВИ. Тем не менее фиксируется снижение динамики роста заболеваемости ОРВИ среди детей, как в Перми, так и по региону.





Поясняется, что решение продлить дистанционное обучение в школах Перми принято для сохранения тенденции и сдерживания распространения вирусов.

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