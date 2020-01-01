Елена Синица В Перми изменили конечную остановку автобуса №4 Решение принято по просьбам жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми по просьбам жителей изменили конечную остановку автобуса №4. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, с 10 февраля автобус при движении в направлении микрорайона Нагорный будет заканчивать путь на остановочном пункте «Школа №136».





«Ранее тем, кому было необходимо добраться вглубь района до улицы Геологов, приходилось ожидать окончания межрейсового отстоя у автобусов, только после этого они могли завершить свою поездку. Теперь же все автобусы следуют до остановок «улица Геологов» и «Школа №136» без длительных остановок», — добавили в мэрии.

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