В Пермском крае арестовано имущество строительной компании «Камастрой» Часть собственности ООО уже выставлена на торги Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Соликамске из-за неисполнения договорных обязательств и неуплаты налогов на общую сумму свыше 30 млн рублей арестовано имущество строительной компании ООО «Камастрой». Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

К аресту пришлось прибегнуть после того, как руководство юридического лица отказалось погашать долги добровольно. В результате были арестованы торговые площади в ТЦ «Молодежный», а также спецтехника: бетономешалка, кран-борт и два автомобиля «ГАЗель».

На данный момент часть имущества проходит процедуру оценки, а часть уже выставлена на торги. Вырученные от принудительной реализации арестованного имущества средства будут направлены в счет погашения задолженностей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.