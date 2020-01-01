Мария Сыропятова В Перми продаётся бизнес-центр за 128 млн рублей Здание было сдано в эксплуатацию в 2016 году Поделиться Поделиться Твитнуть

бизнес-центр на ул. К. Цеткин, 10а

domofoto.ru

Бизнес-центр «Капиталист» на ул.Клары Цеткин, 10а в Перми продаётся за 128 млн руб. Объявление об этом выставлено на портале Авито.

Площадь офисных площадей в девятиэтажном здании составляет 3,2 тыс. кв.м. У бизнес-центра есть подземная парковка на 20 машиномест и помещение склада — 476 кв.м. В объявлении также сказано, что здание было сдано в эксплуатацию в 2016 году.

Согласно 2гис, площади бизнес-центра арендуют фонд социального страхования, государственная инспекция жилищного надзора, управляющие компании, учебные центры и др.

Ранее бизнес-центр принадлежал компании «Витус», а затем её дочерней структуре по работе с недвижимостью ООО «Бриг-девелопмент». В 2019 году ООО «Бриг-девелопмент» была признана банкротом.

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