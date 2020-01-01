В Перми без воды остались 18 многоквартирных домов Причина — аварийно-восстановительные работы по ул. Рязанской, 9 Поделиться Поделиться Твитнуть

Жители 18 домов в Перми 10 февраля остались без холодной воды. Водоснабжение отключили в 9.00 из-за аварийно-восстановительных работ по улице Рязанской, 9, сообщает «Новогор-Прикамье».

Без водоснабжения сейчас остаются дома по следующим адресам:

— ул. Карпинского, 91а, 96, 98, 100, 100а, 102, ;

— ул. Советской Армии, 72, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4;

— ул. Рязанская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ;

— ул. Веры Засулич, 42, 43;

— ул. Молодогвардейская, 37.

Включение воды ожидается в 19.00.

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