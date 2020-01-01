Прокуратура обязала администрацию Красновишерска обследовать 15 ветхих домов Все здания имеют признаки аварийности Поделиться Поделиться Твитнуть

По требованию прокуратуры в Красновишерске инициировано обследование 15 ветхих многоквартирных домов. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу надзорного органа, все здания, о которых идёт речь, были построены с 1921 по 1945 год и сейчас имеют признаки аварийности.

По результатам проверки установлено, что администрация Красновишерского округа ни разу не привлекала специализированную организацию для детального обследования домов, которые давно подлежат сносу.

По результатам проверки прокурор подал в суд иск с требованием обязать чиновников организовать обследование указанных многоквартирных домов специализированной организацией. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.