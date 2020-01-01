Количество счетов эскроу в Прикамье увеличилось на 77% Сумма размещенных на эскроу превысила 41 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Количество счетов эскроу, открытых гражданами для покупки жилья в новостройках в Пермском крае, на 1 января 2022 года превысило 15,5 тыс., это на 77% больше показателя начала прошлого года. Данные приводит пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

По числу счетов эскроу регион находится на втором месте в Приволжском федеральном округе и на 11 месте по России.

Сумма размещенных на счетах эскроу средств составила более 41 млрд рублей (рост за год также составил 77%). Застройщикам перечислены средства дольщиков на сумму более 25 млрд рублей.

На начало текущего года между банками и застройщиками региона было заключено 106 договоров проектного финансирования на сумму более 54 млрд рублей. Количество договоров за год выросло на 89%, а их сумма — на 77%.

Всего в стране по состоянию на 1 января 2022 года банки заключили с застройщиками более 5 тыс. договоров проектного финансирования на сумму более 6 трлн рублей.

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