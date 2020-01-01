Андрей Стрельцов «Парма» уступила «Лейдену» в Кубке ФИБА Европа Пермский баскетбольный клуб не смог взять реванш за домашнее поражение Поделиться Поделиться Твитнуть

В матче розыгрыша второго группового этапа Кубка Европы FIBA «Парма» на выезде уступила голландскому БК «Лейден» 75:79. Это второе поражение подопечных Казиса Максвитиса в турнире и вновь от голландцев.

Самими результативными игроками в составе гостей стали Марекс Мейерис — 17 очков и Евгений Воронов — 12 очков.

Пермский клуб осложнил для себя выход в следующий раунд Кубка Европы FIBA. «Парма» с тремя победами в пяти матчах занимает третье место в таблице. Следующую игру турнира 15-го февраля пермская команда проведёт дома против польской «Легии».





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