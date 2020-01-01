Жителям Прикамья раз в год начнут бесплатно выдавать гречку и зубную пасту Поделиться Поделиться Твитнуть

Несколько категорий жителей Пермского края смогут раз в год получать бесплатный набор продуктов питания и средств гигиены. Соответствующий приказ издан краевым министерством социального развития.

Как пишет «Рифей», помощь будет предоставляться пенсионерам старше 65 лет, которые не могут обслуживать себя; бездомным; беженцам; жертвам физического насилия; семьям с детьми, нуждающимся в социальном обслуживании; недавно освободившимся из мест лишения свободы; пострадавшим от ЧС.

В социальный набор будет входить по килограмму макарон, гречки и сахара, по банке рыбных и мясных консервов, 200 граммов чая, четыре упаковки вермишели быстрого приготовления, мыло, зубная паста, рулон туалетной бумаги, стиральный порошок и бутылка шампуня.

Для получения наборов необходимо предоставить паспорт и любой документ, подтверждающий принадлежность заявителя к указанным в приказе категориям граждан.

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