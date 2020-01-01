Новые случаи коронавируса за сутки выявлены в 44 территориях Пермского края Больше всего заболевших выявлено в Перми, Краснокамске и Чусовом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, случаи заражения коронавирусом за прошедшие сутки выявлены в 44 территориях Прикамья.

В Перми заболели 1712 жителей, в Краснокамском городском округе — 626, в Чусовском — 375, в Чернушинском — 336.

В Пермском муниципальном районе заболели 207 человек, в Лысьвенском городском округе — 202.

В Верещагинском городском округе заразились 164 местных жителя, в Соликамском — 120, в Очёрском — 103.

В Карагайском муниципальном округе диагноз подтвердился у 92 пациентов, в Оханском городском округе — у 81, в Ильинском — у 74, в Чайковском — у 60.

Всего с начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 224 260 случаев новой коронавирусной инфекции.

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