Мария Сыропятова Рядом с музеем Хохловка построят разворотное кольцо для автобусов за 30,1 млн рублей Работы должны быть завершены к осени 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

Определён победитель конкурса на строительство разворотного кольца с наружным освещением рядом с архитектурно-этнографическим музеем «Хохловка». Согласно протоколу на портале госзакупок, контракт должен быть заключён с ООО «Евродорстрой» из Перми. Стоимость работ составит 30,1 млн руб. (столько же составляла и начальная стоимость работ на торгах).

Согласно проектной документации, подрядчик должен реконструировать дорогу в 173 метра непосредственно перед музейным комплексом. Также должно быть обустроено разворотное кольцо для автобусов рядом со входом в музей. В краевом минтрансе пояснили, что на этом участке должны быть также возведены сети наружного освещения.

Все работы должны быть завершены до сентября 2022 года

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