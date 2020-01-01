Прокуратура восстановила трудовые права учителей в Полазне Поделиться Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

Сотрудники прокуратуры Добрянки Пермского края провели проверку соблюдения трудового законодательства в работе Полазненской средней общеобразовательной школы № 3. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что в начале 2022 года приказом директора указанной школы ошибочно принято решение о снижении базовой тарифной ставки, что повлекло за собой уменьшение размера заработной платы педагогов.

Прокурор немедленно внёс представление главе администрации Добрянского городского округа. В отношении образовательного учреждения и руководителя инициирована процедура возбуждения дел об административном правонарушении.

В настоящее время незаконный приказ отменён, также осуществлён перерасчёт заработной платы учителей.

Ранее в министерстве образования Прикамья прокомментировали снижение зарплаты учителям в Добрянском городском округе после перехода на дистанционное обучение.

«Некомпетентность и неправильность действий администрации Добрянского округа привела к необоснованному снижению заработной платы в январе учителям двух школ в Полазне, что совершенно недопустимо. Со стороны органов местного самоуправления допущены неправильные расчёты заработной платы педагогов», — сказали «Новому компаньону» в краевом минобре.

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